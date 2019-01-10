Putin ve Merkel telefonda Suriye konusunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Liderlerin görüşmesinde, dörtlü anlaşmalar temelinde Anayasa Komitesinin oluşumuna değinildiği açıklandı. Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, “İstanbul’da 4 ülke (Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa) arasında gerçekleşen Suriye’ye yeni Anayasa oluşturulmasına yönelik Anayasa komisyonunun oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi. Açıklamada liderlerin, Suriye’deki son durum hakkında görüş alışverişi yaptığı söylendi.

Ayrıca, iki ülkenin liderleri Suriye sorununu çözmek için BM ile koordinasyon sürecine yardım sürecini arttırma isteğini dile getirdiği aktarıldı.