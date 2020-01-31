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Dünya

Putin ve Merkel Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya krizini görüştü.

AA31.01.2020  15:42 - Güncelleme: 31.01.2020  15:42

Kremlin Sarayı’nda yapılan açıklamada, Putin ile Merkel'in telefonda görüştüğü bildirildi.

İki liderin Berlin’deki Libya Konferansı'nda alınan kararların hayata geçirilmesi ile ilgili konuları müzakere ettiği belirtilen açıklamada, Putin’in Libya’daki taraflarla alınan kararların koordinesinin gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, her iki liderin de Libya’da sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve siyasi diyaloğun başlaması için uluslararası toplumun çabalarını artırmasına vurgu yaptığı belirtildi.

Ukrayna ve Suriye’deki durumun da ele alındığı bildirilen açıklamada, Putin ve Merkel’in ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu Barış Planı ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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