Putin ve Netanyahu telefonda görüştü
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye’yi görüştüğü belirtildi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda Suriye'yi görüştüğü belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada iki lider Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararını görüştü.
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