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Dünya

Putin ve Trump, petrol üretim kısıntısını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile petrol üretiminin azaltılması kararını görüştü.

AA10 Nisan 2020 Cuma 18:35 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 18:36
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Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Trump telefonda görüştü.

İki lider, dünya petrol fiyatlarının istikrarlı hale getirilmesi amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı çerçevesinde global petrol pazarının durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Trump, petrol üreticisi ülkelerin liderleriyle temaslarına ilişkin Putin’i bilgilendirdi ve iki lider, bu hususta Rus-Amerikan istişarelerinin sürmesinde mutabık kaldı.

Liderler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkelerde alınan önlemleri değerlendirdi.

Putin ve Trump, görüşmede, uzay konusunda iş birliği dahil ikili ilişkileri de ele aldı.

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