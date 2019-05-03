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Putin ve Trump telefonla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 1,5 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Venezuela, Kuzey Kore, Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Venezuela, Kuzey Kore, Ukrayna ve ikili ilişkileri görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin ve Trump’ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Venezuela’daki durumun ele alındığı görüşmede, Putin’in, ülkede sadece halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini vurguladığı bilgisine yer verildi.

Putin, Venezuela’nın içişlerine müdahale edilmesi veya ülke yönetiminin güçle değiştirilmesinin, krizin çözümüne yönelik siyasi çözüm ümidine darbe vuracağını söyledi.

Görüşmede, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi veren Putin, üzerine düşen adımları atan Pyongyang yönetimine yönelik yaptırım baskısının hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre iki lider, Ukrayna’da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeleri de ele aldı. Rus tarafı, Kiev yönetiminin Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunda gerçekçi adımlar atılması gerektiğini savundu.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, çeşitli alanlarda karşılıklı temasların tekrar etkin hale getirilmesi için adımlar atılmasının gerekliliği teyit edildi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin, nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni bir anlaşma olasılığını istişare ettiklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca, Trump, Venezuela’da yönetimin barışçıl bir şekilde değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

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