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Putin Venezuela'daki durum için Güvenlik Konseyi'ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'daki durumla ilgili acil olarak Güvenlik Konseyi'ni topladı.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıda Venezuela'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Putin, Konsey üyelerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi ve Çin'deki temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.

Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

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