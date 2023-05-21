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Dünya

Putin, Wagner ve Rus askerleri için tebrik mesajı yayımladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı savaşçılarını ve Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerleri Bahmut şehrini ele geçirdikleri için tebrik etti.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 01:51 - Güncelleme:
Putin, Wagner ve Rus askerleri için tebrik mesajı yayımladı
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Bahmut'un Rusya'nın kontrolü altına alınmasına ilişkin, "Vladimir Putin, Artyömovsk'u (Bahmut) kurtarma operasyonunun tamamlanmasından dolayı 'Wagner' saldırı müfrezelerinin yanı sıra onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatların korumasını yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başarılı olan herkesin devlet madalyası ile ödüllendirileceği de aktarıldı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'u tümüyle ele geçirdiklerini bildirmiş, ardından da Rusya Savunma Bakanlığı da Bahmut şehrini kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

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