Yeltsin'in görevinden ayrılması üzerine 31 Aralık 1999'da vekaleten devlet başkanlığı koltuğuna oturan Putin, 26 Mart 2000 tarihindeki seçimler sonucunda devlet başkanı olmuştu.
Putin, Yeltsin'e nasıl 'hayır' dediğini anlattı: Boris Nikolayeviç, hazır değilim
1999 yılında dönemin Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in kendisini çağırarak önce başbakan olmayı ardından da Kremlin için adaylığını koymayı önerdiğini anlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, öneriye olumsuz yanıt verdiğini belirtti.
Rusya'nın Yaroslavl kentindeki bir etkinlikte öğrencilere hitap eden Putin, Kremlin'e çıkış sürecini anlattı.
Kendi isteğiyle devlet başkanı olmadığını kaydeden Rus lider, "Yeltsin beni çağırarak 'Başbakan olmanız için adaylığınızı Duma'ya sunmak istiyorum. Daha sonra da sizi devlet başkanlığı seçimleri için aday göstereceğim. Kabul ediyor musunuz?' dedi. Kendisine 'hayır' dedim" ifadelerini kullandı.
Yeltsin'in bu cevap karşısında şaşırdığını ve nedenini sorduğunu söyleyen Putin, karşılığında "Boris Nikolayeviç, hazır değilim" yanıtını verdiğini kaydetti.
Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık büyük çocuk olmuştum ve yeterince uzun süre çeşitli devlet kurumlarında çalışmıştım. Sizlere hayatınızdaki ana kararı mümkün olduğu kadar erken almaya hazır olmanızı dilemek istiyorum ve hayatta başarılar diliyorum."
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