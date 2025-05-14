Putin yoksa müzakere yok demişti! Ukrayna lideri Zelenski'den İstanbul açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın İstanbul'da Rusya ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıklayarak, yarın yapılacak olan görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti.

Zelenski, "Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya'dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna'nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim" ifadelerini kullandı. Rusya, henüz yarın İstanbul'daki görüşmeye kimin katılacağını açıklamadı.

ZELENSKİ, ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Zelenski, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı. Zelenski, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.

NATO toplantısı öncesi dikkat çeken açıklama! Bakan Fidan: Görülmemiş bir şekilde tehdit altında

Brezilya'dan Rusya'ya çağrı: Yoldaş Putin, İstanbul'a git ve müzakere et

Savaşın simgesi haline gelmişti! Ukraynalı Kurilo: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım