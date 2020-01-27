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Dünya

Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine zirve önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ülkelerin liderlerine mektup göndererek zirve önerisinde bulundu.

AA27.01.2020  15:07 - Güncelleme: 27.01.2020  15:11

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in BM Güvenlik Konseyinin ülkesi dışındaki daimi üyeleri ABD, İngiltere, Çin ve Fransa liderlerine mektup gönderdiğini bildirdi.

Putin'in mektupta, söz konusu ülkelerin katılımıyla zirve yapılmasını önerdiğini belirten Peskov, "Putin için zirvenin tarihi ve yeri değil, liderlerin bir araya gelmesi önemlidir." dedi.

Vladimir Putin, daha önce Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada, "Nükleer silaha sahip 5 ülke (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin), insanların korunması ve sürdürülebilir gelişimin sağlanmasından sorumludur. Bu ülkeler, küresel savaşın sebeplerini ortadan kaldıracak süreci başlatmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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