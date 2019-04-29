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Putin'den ABD'de ajanlıkla suçlanan Butina’ya verilen cezaya tepki

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD'de yüksek lisans eğitimini bitirmesinden kısa süre sonra Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Mariya Butina hakkında açıklanan 18 aylık hapis cezasını ‘kanunsuzluk’ olarak niteledi.

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Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Putin, ABD’deki mahkemenin Butina hakkında açıkladığı 18 aylık hapis cezası kararını ‘kanunsuzluk’ olarak niteledi.
 
Butina’nın neden hüküm giydiğinin ve hangi suçu işlediğinin belli olmadığını söyleyen Putin, verilen ceza kararının suçlayacak bir nedenin bulunamaması dolayısıyla ‘imaj kurtarmak’ amacıyla verildiğini ifade etti: “Kızı aldılar, tutukladılar ve cezaevine yolladılar, fakat suçlayacak bir şey bulamadılar. Çok saçma bir şeymiş gibi görünmesin diye, bir şeyden suçlu olduğunu göstermek için 18 ay verdiler.”
 
ABD’de mahkeme, Rusya adına ajanlık yaptığı iddiasıyla 9 aydır gözaltında olan Butina’nın 18 ay hapse mahkûm edilmesine hükmetmişti. Butina'nın 9 aydır hapiste olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, kendisinin 9 ay daha hapiste kalacağını duyurmuştu.

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