Putin'den ABD'ye Orta Doğu tepkisi: Ekonomi ve lojistik rotalar zarar görüyor

Putin, Rusya'daki VTB Bankasının organize ettiği "Rusya Çağırıyor" uluslararası yatırım forumuna katıldı.
Forumda konuşan Putin, Batı'nın, Rusya'yı ekonomi alanında da stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını ancak bu konuda başarısız olduğunu söyledi."DÜNYA DEĞİŞİYOR VE HER ŞEY İSTENİLDİĞİ GİBİ OLMUYOR"
Putin, Batılı siyasetçilerin Rusya ile işbirliği yapan ülkelere baskı kurduğunu ve yaptırımlarla tehdit ettiğini belirterek, "Dünya değişiyor ve her şey istenildiği gibi olmuyor. Onlar (Batılı siyasetçiler), eylemleriyle çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecini hızlandırıyor." diye konuştu.
Putin, "Trump, 4 yıl Beyaz Saray'da yoktu. Bu dönemde ise dünya ve Amerikan ekonomisinde değişiklikler yaşandı. Trump'ın siyasi muhalifleri ise dünya rezerv para birimi olan doların temellerini baltalamak için çok şey yaptı." dedi.
ABD'nin Orta Doğu'daki eylemlerini değerlendiren Putin, "ABD, Orta Doğu bölgesinde aktif ve oldukça agresif şekilde hareket ediyor. Bu, bölgedeki direniş güçlerinin tepkisine neden oluyor. Ekonomi, lojistik rotalar zarar görüyor. Birçok nakliyeci Afrika'yı dolanarak gemilerini göndermeye başladı." ifadelerini kullandı.
"İRAN İLE İLİŞKİLER, İSTİKRARLI VE GÜVENLİ"
Rusya ile İran arasındaki ilişkilere de değinen Putin, ikili ilişkilerin istikrarlı ve güvenli şekilde geliştiğini belirterek, "Bu yılın sonunda ikili ticaret hacminde artışın kaydedileceğinden eminim. Lojistik, enerji, sanayi ve güvenlik alanlarında büyük projelerimiz var." dedi.
Vladimir Putin, yakında İran ile kapsamlı işbirliği anlaşması imzalayacakları bilgisini paylaştı.