Spuntik 17 Eylül 2021 Cuma 13:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 13:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin 'kaçış' olduğunu söyledi.

Putin, çevresindeki koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya girdiği için video konferans yöntemiyle katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında konuştu.

Spuntik'in haberine göre, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini 'kaçış' olarak niteleyen Putin, kapsayıcı barış sürecinin desteklenmesi için ŞİÖ'nün potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Putin, "Şu anda ŞİÖ, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin acilen geri çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumun kötüye gitmesi nedeniyle doğan ciddi riskleri hesaba katarak, ortak, mutabık kalınmış bir çizgide ilerleme gibi önemli bir görevle karşı karşıya. Zira Afganistan'da yaşananların doğrudan ŞİÖ ülkelerinin güvenlik çıkarlarına yansıdığını hepimiz iyi biliyoruz" dedi.

Afganistan'da iktidar değişiminin neredeyse kansız şekilde gerçekleşmesinin olumlu bir durum olduğunu kaydeden Putin, "Taliban, bugün Afganistan topraklarının neredeyse tamamını kontrol ediyor ve yeni Afgan hükümetini barışın tesisi, sosyal hayatın normalleştirilmesi, herkesin can güvenliğinin sağlanması konularında verdikleri sözleri yerine getirmeye teşvik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD, AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLİRKEN GERİSİNDE PANDORA'NIN KUTUSUNU BIRAKTI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilirken, gerisinde 'Pandora'nın kutusunu bıraktığını' söyledi.

Rusya lideri, ABD'ye ait modern silahların bulunduğu çok geniş bir cephaneliğin, şimdi Taliban'ın yönetiminde olan bu ülkede kaldığı eleştirisini yaptı.