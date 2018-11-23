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Putin, akıllı füze ve mühimmatların geliştirilmesi talimatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akıllı ve yüksek hassasiyetli füze ve mühimmatların yapılması üzerinde çalışmak gerektiğini söyledi.

  • DHA
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Rusya Savunma Bakanlığı´nda düzenlenen toplantıda konuşan Putin, füze ve mühimmat üretiminin teknolojik döngüsünün azaltılmasına çağrıda bulundu ve şöyle devam etti: 
 
"Füze ve mühimmat üreten savunma ve sanayi kompleksi işletmelerinin imkanlarının geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Aynı zamanda üretimin kendisinin de yenilenmesi gerek.
 
"Hem mevcut hem de perspektifi olan silah sistemlerinin imkanlarını artıracak yüksek hassasiyetli ve akıllı mühimmatlar gerekli.  
 
"Ardından finans araçlarının da ciddi anlamda tasarruf edilmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyorum."
 
Putin, eskiden pahalı silah sistemlerinin yardımı ile ulaşılan hedeflerin bugün ucuz, fakat gelişmiş yüksek hassasiyetli sistemlerin kullanımı ile gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.
 
Putin, füze ve mühimmat üretiminin teknolojik döngüsünün azaltılmasına çağrıda bulunarak, "Ordu ve filonun ülke güvenliğinin sağlanmasına yönelik hedeflerini yerine getirmek için ne kadar silah gerektiğinin net olarak hesaplanması gerek" dedi.

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