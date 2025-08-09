İSTANBUL 31°C / 23°C
Dünya

Putin'den ateşkes açıklaması: Doğu Ukrayna'yı şart koştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya bırakılması karşılığında ateşkes önerisini kabul edeceği iddia edildi. Putin'in teklifi Avrupalı yetkililer nezdinde endişeye yol açtı.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 01:04
Putin'den ateşkes açıklaması: Doğu Ukrayna'yı şart koştu
Wall Street Journal'ın Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için müzakereler yürüten ABD Başkanı Donald Trump yönetimine öneri sundu.

Putin, ateşkesi kabul etmek için Ukrayna'nın Rusya'nın taleplerinin küresel ölçekte tanınması ve Kiev'in ciddi toprak tavizleri vermesini talep etti.

Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya verilmesini içeren öneri, Putin tarafından çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a sunuldu.

Putin aynı zamanda Witkoff'a Ukrayna'nın doğudaki Donetsk bölgesinin tamamından birliklerini çekmesi halinde tam ateşkesi kabul edeceğini iletti.

Trump yönetimi öneri hakkında Avrupalı ve Ukraynalı yetkilileri bilgilendirirken, öneri Avrupalı yetkililer nezdinde endişeye yol açtı.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump, Putin'in teklifinin bir "atılım" olmadığını ancak gelecek hafta gibi erken bir tarihte bir zirve toplantısı düzenlemeye başlamak için yeterince cazip olduğunu söylemişti.

