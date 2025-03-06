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Dünya

Putin'den barış vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak barışa ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, 'Sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım.' dedi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 19:35 - Güncelleme:
Putin'den barış vurgusu
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Putin, Rusya'daki "Vatan Savunucuları Vakfı" çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda Ukrayna'daki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Savaşta zafer elde etmeyi planladıklarını dile getiren Putin, "Gerçekten zaferi bekliyoruz. Barış sağlandığında evlatlarımız huzur içinde yatacak. Ancak bizim sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Putin, şöyle devam etti:

"Kendimize uygun, ülkemizin uzun vadede tarihsel perspektifinde barışı sağlayacak bir barış biçimini seçmeliyiz. Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz. Ülkemizin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyacımız var."

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