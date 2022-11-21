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Dünya

Putin'den Batı'ya sert sözler: Profesyonellikten uzak politikaları yol açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda sorunu yaşayan ülkelere yardım etmeyi sürdüreceklerini belirterek, 'Bazı batılı ülkelerin maceracı, profesyonellikten uzak politikalarının yol açtığı dengesizlikler nedeniyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.' dedi.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 21:15 - Güncelleme:
Putin'den Batı'ya sert sözler: Profesyonellikten uzak politikaları yol açtı
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Putin, Rus tarım sektörüyle ilgili yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Rusya'nın gıda güvenliğinde önemli yer tutan ürünleri tedarik edebildiğini anlatan Putin, "Tahıl, şeker, bitki yağı, balık ürünleri ve diğer çok sayıda ürünü sağlayabiliyoruz. Et ve et ürünlerinde de iç piyasanın yanı sıra 110 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Küresel piyasada yaşanan gıda kriziyle ilgili Batılı ülkeleri suçlayan Putin, "Bazı batılı ülkelerin maceracı, profesyonellikten uzak politikalarının yol açtığı dengesizlikler nedeniyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Putin, yaptırım baskısı ve küresel gıda sorunu nedeniyle Rusya'nın gıda üretiminin daha da önemli hale geldiğine işaret ederek, "Yaptırımlardan önce de bazı devletler ve küresel şirketlerin, piyasadaki tekel pozisyonlarını kullanarak, pazarları agresif bir şekilde fethetmek ve rakiplerini sınırlamaya çalıştıklarını biliyoruz." dedi.

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