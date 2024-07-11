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Dünya

Putin'den BRICS açıklaması: Kimsenin kabul etmediği sözde kurallarıyla bir tür düzen oturtmaya çalışıyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde tek taraflı yaptırımlar uyguladığını belirterek, BRICS'in, çok kutuplu dünya düzeninin temel unsurlarından birisi olduğunu ifade etti.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 16:41 - Güncelleme:
Putin'den BRICS açıklaması: Kimsenin kabul etmediği sözde kurallarıyla bir tür düzen oturtmaya çalışıyorlar
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Putin, St. Petersburg'ta düzenlenen BRICS Parlamento Forumu'nda konuştu.

Dünyada daha dengeli bir düzenin oluşturulması gerektiğini ancak bunun kolay olmadığını dile getiren Putin, "Her şeyden önce, BRICS üyelerinin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin çabaları, 'altın milyar' olarak adlandırılan devletlerdeki yönetici elitlerin şiddetli direnişiyle karşılaşıyor." diye konuştu.

"DÜZEN OTURTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Söz konusu ülkelerin kendi vatandaşlarının çıkarını dahi dikkate almadığını savunan Putin, "Kimsenin kabul etmediği sözde kurallarıyla bir tür düzen oturtmaya çalışıyorlar. Bu, klasik sömürgeciliğin en bilinen gelenekleri arasında yer alır. Bu, meşru uluslararası hukuku değiştirmeye yönelik, gerçekler üzerinde bir tekel yaratma girişimidir ve böyle bir tekel, yıkıcıdır." ifadelerini kullandı.

YAPTIRIM TEPKİSİ

Putin, kendi siyasetini yürütmeye çalışan ülkelere yönelik baskı yapıldığını vurgulayarak, "Uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olarak tek taraflı yaptırımlar, ticaret kurallarının seçici bir şekilde uygulanması ve şantaj kullanılıyor." dedi.

BRICS'in öneminin giderek arttığını belirten Putin, "BRICS'in henüz kurumsallaşmış bir parlamenter yapısı yok ama gelecekte bu fikrin mutlaka hayata geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Putin, "BRICS, küresel güney ve doğudaki devletlerin, sayısı büyüyen dünya çapındaki destekçilerimizin çıkarlarını ve isteklerini giderek daha fazla yansıtan, ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin temel unsurlarından birisidir." diye konuştu.

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