Putin'den büyük gözdağı: Bizi öyle bir duruma getirdiler ki...

27 Aralık 2021 Pazartesi 08:49 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:49

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'ya güvenlik garantisi sunmayı reddetmesi halinde Moskova'nın yanıtının çok farklı olabileceğini, yapılacak seçimin askeri uzmanların tavsiyesine bağlı olacağını kaydetti.

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın sesini duymaması durumunda nasıl yanıt verilebileceği sorusuna, "Yanıtımız çok farklı olabilir. Ne olacağı askeri uzmanlarımızın bana yapacağı tekliflere bağlı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu konuyla ilgili müzakerelerden olumlu netice almak için çabalayacağını vurgulayan Putin, diplomatik süreçler açısından bir şeyleri sonlandırmak için değil diplomatik, yasal zemine dayalı bir neticeye ulaşmak istedikleri için teklifte bulunduklarını hatırlattı.

'BİZE ADIM ATACAK YER BIRAKMADILAR'

Putin ayrıca Rusya'nın 'kırmızı çizgileri' hakkında, "Hem ülkemizde hem de yurtdışında herkesin, partnerlerimizin şunu anlamasını istiyorum. Birilerinin aşmasını istemediğimiz bir çizgiden bile bahsetmiyoruz. Mesele artık bizim geçecek yerimizin kalmaması. Bizi öyle bir noktaya getirdiler ki, artık ileriye doğru hareket edecek yerimiz kalmadı. Daha önce söylemiştim. Ukrayna'ya füze sistemleri sevkiyatı yapacaklar. Oradan Moskova'ya varış süresi dört-beş dakika. Hal böyleyken şimdi biz nereye kımıldayalım?" ifadelerini kullandı.

Putin, "Bizi öyle bir duruma getirdiler ki artık onlara 'Durun!' demek zorundayız. İşte mesele bu" dedi.

Putin şöyle devam etti: "Güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerimiz açık ve anlaşılır. Rusya'nın da, Ukrayna'nın da, Avrupa ve ABD toplumlarının da müzakere sürecinde neleri gerçekleştirmek istediğimizi, düşüncemizin ne olduğunu anlamasını isteriz. Burada kötü hiçbir şey görmüyorum. Bunlar müzakere sürecinin tüm katılımcılarını belirli bir çerçeve içerisine sokacak. Bizim amacımız yalnızca şu: Bugün de, uzun vadede de Rusya ve vatandaşlarının güvenliğini korumak."

Moskova'nın sunduğu tekliflerin Batı tarafından komşu ülkelerde Rusya'ya karşı tehdit yaratmak için bir fırsat olarak kullanabileceğinden endişe duyduklarını belirten Putin, "Sürekli konuşacaklar, durmadan müzakere yürütmek gerektiğini söyleyecek ve komşu ülkeleri modern silahlarla doldurup Rusya'ya karşı tehditleri artırmaktan başka bir şey yapmayacaklar" ifadelerini kullandı.