Putin'den çarpıcı teklif: Türkiye de dahil olsun

Bugün ekonomik anlamda pozisyonları koordine eden en temsili uluslararası örgütün G-20 olduğunu belirten Putin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Ben bugün herkesin anladığını düşünüyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kısa süre önce Batı’nın hegemonyasının sona erdiğini söyledi. Hindistan olmadan ve Çin olmadan çalışan etkin bir uluslararası örgüt hayal edemiyorum. Bu nedenle, herhangi bir format olması her zaman yarar sağlar. Her zaman olumlu bir fikir alış verişi olur. Bu nedenle, herhangi bir işbirliği biçimini reddetmiyoruz”