Putin'den çarpıcı teklif: Türkiye de dahil olsun
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin uluslararası rolü çerçevesinde G7 tarzı geniş bir formatta bulunmasının uygun olacağını söyledi.
- star.com.tr
Doğu Ekonomik Forumu Genel Kurulunda (WEF) konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye, Hindistan ve Çin'in bulunduğu daha geniş bir G7 formatını memnuniyetle karşılarım." ifadelerini kullandı.
Trükiye'nin S-400 savunma sistemleri ile artık havadan gelen tehliklere karşı korunduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı, konuşmasında Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çekti. Putin, ''Türkiye'nin bölgedeki ve uluslararası ilişkilerdeki rolü artıyor.'' dedi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu ifade eden Putin, Gündemdeki 'Rusya'nın G7'ye muhtemel katılımı' ile ilgili konuştuklarını belirtti
Putin, iki liderin konuşması ile ilgili, ''Erdoğan bana, ''Neden Türkiye de böyle bir formatta olmasın?'' diye sordu. Türkiye'nin bölgedeki rolü göz önünde bulundurulduğunda bu gayet uygun olacaktır.'' dedi.
Bugün ekonomik anlamda pozisyonları koordine eden en temsili uluslararası örgütün G-20 olduğunu belirten Putin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Ben bugün herkesin anladığını düşünüyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kısa süre önce Batı’nın hegemonyasının sona erdiğini söyledi. Hindistan olmadan ve Çin olmadan çalışan etkin bir uluslararası örgüt hayal edemiyorum. Bu nedenle, herhangi bir format olması her zaman yarar sağlar. Her zaman olumlu bir fikir alış verişi olur. Bu nedenle, herhangi bir işbirliği biçimini reddetmiyoruz”
2014'teki G8 Zirvesi, haziran ayında Soçi'de gerçekleşti. Ancak, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle 7 lider toplantıyı iptal etti. Bu yılın ağustos ayının sonunda Fransa, Büyük Britanya, Almanya, İtalya, Kanada, ABD, Fransa ve Japonya’nın toplantısı Fransa’da yapıldı. Zirvede, Rusya'nın topluluğa geri dönme olasılığı gündeme geldi.
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