Putin'den CIA itirafı! ''Hepsini temizledim''

Sputnik 10 Aralık 2021 Cuma 13:09 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 13:28

Sivil Toplumu Geliştirme Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "2000'li yılların başında hepsini temizledim, ancak 1990'lı yılların başında, hükümet yetkilileri, danışman olarak çalışıyorlardı. Daha sonra bunların ABD'ye ait CIA'in çalışanları olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Putin, bu kişilerin CIA çalışanı olarak Rusya'da özelleştirme sürecinde yer aldıkları için ABD'de dahi cezalandırıldığını, bunun ABD yasalarına aykırı olduğunu ekledi.

Putin, bu olayın "dış müdahalenin örneklerinden yalnızca bir tanesi" olduğunu söyledi.

Putin 2013 yılının nisan ayında Direkt Hat programında yaptığı konuşmada da özelleştirme döneminde CIA ajanlarının Anatoli Çubays'ın etrafında kümelendiğini söylemişti.

Rus haber ajansları Putin'in, o dönem Rusya hükümetinin özelleştirme konusundaki danışmanları arasında bulunan Andrei Shleifer ve Jonathan Hay gibi isimleri kastetmiş olabileceğini yazıyor. Bu iki isim 1990'ların sonunda "haksız zenginleşme" ithamıyla ABD'de mahkeme önüne çıkmıştı.

Mahkeme 2005 yılında Shleifer'i 28 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.