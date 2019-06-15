Putin'den Çin lideri Şi Cinping'e ilginç doğum günü hediyesi Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping'in doğum gününü kutlayarak, ona 'Rus dondurması' hediye etti.