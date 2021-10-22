Putin'den 'eşcinsellik kampanyasına' sert tepki: Çocukları rahat bırakın

star.com.tr 22 Ekim 2021 Cuma 11:05 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 11:53

Putin, Perşembe günü Rusya'nın Soçi kentindeki Valdai Tartışma Kulübü'nde üst düzey yetkililere ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Kadın ve erkek haklarıyla ilgili tartışmaların, bazı Batı ülkelerinde tam bir fantazmagorya dönüştüğünü söyleyen Putin, "Kadınların ve erkeklerin hala var olduğunu ve bunun biyolojik bir gerçek olduğunu söylemeyi cesaret edenler, dışlanıyor." dedi.

Putin, 'anne' ve 'baba' gibi kelimelerin 'ebeveyn bir ve ebeveyn iki' gibi terimlerle değiştirilmesi gibi örneklerin yanı sıra, 'anne sütü' ifadesinin yasaklanması gibi örnekler sıraladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ve bu yeni değil. 1920'lerde Sovyet kültür savaşçıları, bu şekilde yeni bir bilinç duygusu yaratacaklarına ve insanların değerlerini yeniden tanımlayacaklarına inandılar. Bu gibi, sadece canavarca olan şeylerden bahsetmiyorum. Çocuklara erken yaşlardan itibaren bir erkeğin kolayca kız olabileceği ya da tam tersinin öğretilmesi gibi. Aslında, onları sözde herkes için geçerli olduğu varsayılan seçeneklere aşılıyorlar. Ebeveynleri denklemden çıkararak ve çocuğu hayatlarını mahvedebilecek kararlar almaya zorluyorlar." dedi.

İNSANLIĞA KARŞI BÜYÜK BİR SUÇ

Bu dayatmaların, 'ilerleme kisvesi altında insanlığa karşı bir suç' olduğunu belirten Putin, insanların şahsi yönelimlerine karşı önyargılı olmadığını söyledi.

Putin, Rusya'nın LGBT topluluğuna karşı çok rahat bir tutum sergilediğini belirterek, 'Onlara karşı önyargılı değiliz. Ancak, çocuklara büyümeleri için bir fırsat verelim ve sonra kim olmak istediklerine karar verelim. Onları rahat bırakın.' dedi.

Rusya, 2013 yılında aile değerlerini korumak için tasarlanan bir yasa tasarısının parçası olarak 'küçükler arasında geleneksel olmayan cinsel değerlerin teşvik edilmesini' yasaklayan bir yasa çıkardı. O dönemde bir dizi uluslararası insan hakları grubu tarafından eleştirilirken, Putin önlemlerin çocukları korumak için önemli olduğunu söyledi.

Putin, "Bir kişinin yönelimi umurumda değil ve ben de eşcinsel olan bazı insanlar tanıyorum. Dostça ilişkiler içindeyiz. Hiçbir şekilde önyargılı değilim.' dedi.

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