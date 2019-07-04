Putin'den çok sert tepki: Suçlamalar kalkıyor, yaptırımlar sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya ziyareti öncesi İtalyan Corriere della Sera gazetesine röportaj verdi.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların ortadan kalktığını belirten Putin, ancak bu suçlamalar nedeniyle uygulanan yaptırımların hala yürürlükte olmasına tepki gösterdi.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturmasını sonucunda hazırladığı ve Rusya'nın müdahalesinin tespit eidldiğini ileri sürdüğü rapora da değinen Putin, ''Her şeyin nasıl bittiğini herkes çok iyi biliyor. Bu tür komploların sonuçu bellidir. Çünkü iddia edilenleri bulmak mümkün değildir. Ancak yine de bu suçlamalar bahanesiyle ülkemize uygulanan yaptırımlar halen yürürlükte.'' dedi.

Moskova yönetiminin Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarı koruyarak Rusya-AB ilişkilerini geliştirip güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Vladimir Putin, ''Avrupa'daki tüm siyasi güçlerle yapıcı iş birliğine hazırız.'' dedi.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR

ABD eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Londra'da zehirlenmesi olayında sorumluluğu olduğu iddiasıyla, 2018 Ağustos'unda Rusya'ya uygulamaya karar verdiği yaptırımları devreye aldı.

ABD, 2016 yılında başkanlık seçimleri de dahil dünya genelinde bazı seçimlere müdahale ettikleri ve Dünya Anti-Doping Ajansı'na (WADA) siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı almıştı.

Özel savcı Robert Muller'in Rusların müdahalesiyle alakalı yıllardır yürüttüğü soruşturma sonrası hazırladığı raporda, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine çok yönlü bir biçimde müdahale ettiğini ileri sürüldü. Bunun yanında rapor Donald Trump’ın soruşturma sırasında zorlaştırdığı en az 10 muhtemel vakanın da ana hatlarını açıklamıştı.