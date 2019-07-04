31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5984
  • 6,3305
  • 254.308
  • 99.439
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin'den çok sert tepki: Suçlamalar kalkıyor, yaptırımlar sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ile ilgili, 'Suçlamalar ortadan kalkıyor ama yaptırımlar devam ediyor.' diyerek tepki gösterdi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya ziyareti öncesi İtalyan Corriere della Sera gazetesine röportaj verdi.
 
Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların ortadan kalktığını belirten Putin, ancak bu suçlamalar nedeniyle uygulanan yaptırımların hala yürürlükte olmasına tepki gösterdi.
 
Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturmasını sonucunda hazırladığı ve Rusya'nın müdahalesinin tespit eidldiğini ileri sürdüğü rapora da değinen Putin, ''Her şeyin nasıl bittiğini herkes çok iyi biliyor. Bu tür komploların sonuçu bellidir. Çünkü iddia edilenleri bulmak mümkün değildir. Ancak yine de bu suçlamalar bahanesiyle ülkemize uygulanan yaptırımlar halen yürürlükte.'' dedi.
 
Moskova yönetiminin Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarı koruyarak Rusya-AB ilişkilerini geliştirip güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Vladimir Putin, ''Avrupa'daki tüm siyasi güçlerle yapıcı iş birliğine hazırız.'' dedi.
 
RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR
 
ABD eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Londra'da zehirlenmesi olayında sorumluluğu olduğu iddiasıyla, 2018 Ağustos'unda Rusya'ya uygulamaya karar verdiği yaptırımları devreye aldı. 
 
ABD, 2016 yılında başkanlık seçimleri de dahil dünya genelinde bazı seçimlere müdahale ettikleri ve Dünya Anti-Doping Ajansı'na (WADA) siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı almıştı.
 
Özel savcı Robert Muller'in Rusların müdahalesiyle alakalı yıllardır yürüttüğü soruşturma sonrası hazırladığı raporda, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine çok yönlü bir biçimde müdahale ettiğini ileri sürüldü. Bunun yanında rapor Donald Trump’ın soruşturma sırasında zorlaştırdığı en az 10 muhtemel vakanın da ana hatlarını açıklamıştı. 
 

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

59 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi

59 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Denizde bulundu, fosil sanılıyordu... Bakın ne çıktı?

Denizde bulundu, fosil sanılıyordu... Bakın ne çıktı?

Haldun Dormen'den kötü haber

Haldun Dormen'den kötü haber

TEM'deki dehşette flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

TEM'deki dehşette flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA