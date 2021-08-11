Putin'den dikkat çeken adım! Bölgeye binlerce asker gönderdi

11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:47

Son yıllarda ülkeler arasında yükselen gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanlar tarafından uzun yıllardır eleştiriliyor. Olası bir askeri kriz ise dünya düzenini derinden etkileyecek.

PUTİN'DEN GÖZDAĞI

Hürriyet'in haberine göre son dönemde NATO ve ABD ile tarihinin en gergin ilişkilerini yaşayan Rusya hayli dikkat çekici bir adım attı. Rusya iki kritik bölgede başlattığı askeri tatbikat ile resmen rakiplerine gözdağı verdi.

Çin ve Rusya'ya ait kuvvetler Çin'in kuzey batısında bulunan Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde son dönemin en kapsamlı askeri tatbikatına başladı. ABD ile gerilim yaşayan Çin'in yayındayım mesajı veren Putin bu tatbikata binlerce asker gönderdi.

ABD basını tatbikatın 13 bin asker ile sürdüğünü ve pek çok askeri aracın yer aldığını sayfalarına taşıdı. Aynı haberlerde tatbikatın cuma günü son bulacağı bilgisi de yer aldı.

BİR MESAJDA AFGANİSTAN SINIRINDAN

ABD'nin bölgeden çekilmesi ile tansiyonun arttığı Afganistan sınırında da benzer bir adım atan Rusya, Tacikistan ve Özbekistan güçleri ile bölgede 5 gün sürecek bir tatbikat gerçekleştirdi.

Askeri uzmanlar Rusya'nın ABD'ye bu iki bölge üzerinden bir mesaj verdiğinin altını çiziyor. Rusya ve Çin'in bu adımı '3. Dünya Savaşı provası' olarak nitelendirildi.