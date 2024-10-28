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Dünya

Putin'den ekonomi açıklaması: Yavaşlamasına rağmen büyüme kaydetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rus ekonomisinin üçüncü çeyrekte yavaşlamasına rağmen büyüme trendini koruduğunu açıkladı. Putin, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde %4,2 büyüme kaydeden ekonomi için, yıl sonu büyüme beklentisi %3,9 olarak açıklandı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
Putin'den ekonomi açıklaması: Yavaşlamasına rağmen büyüme kaydetti
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Putin, başkent Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle ekonomideki gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Rus sanayi sektörünün bu yılın 8 ayında yüzde 4,5 büyüdüğünü anlatan Putin, ülkede işsizliğin de yüzde 2,4 ile rekor seviyede düşük seyrettiğini belirtti.

Putin, Rus ekonomisinde "zorlukların ve dengesizliklerin" de bulunduğuna işaret ederek "Bunlara özellikle ülkenin endüstri, tarım ve finans potansiyelini inşa ettiğimiz zor koşullar neden olmaktadır. Yaptırımlar, personel ve teknoloji eksikliği, lojistik gibi kendi yapısal sınırlamalarımız da var." dedi.

Rus ekonomisinin bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 4,2 büyüdüğünü ifade eden Putin, "Bu yılın üçüncü çeyreğindeki yavaşlamaya rağmen, Rus ekonomisi yine de büyümeye devam ediyor. Büyümenin yıl sonunda yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi ve küresel ortalamanın üzerine çıkması bekleniyor." yorumunu yaptı.

Rusya'daki yüksek politika faiz oranına rağmen kurumsal kredilerin hızla artmaya devam ettiğini bildiren Putin, bu konuda ilave çalışmalar yapılması talimatı verdi.

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