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Putin'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim nedeniyle kutlama telgrafı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

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Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettiği belirtildi.

Putin’in Erdoğan’a tebrik telgrafı göndererek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz ilk yıllarında iki ülke arasındaki dostane, iyi komşuluk ilişkilerinin temellerinin atıldığını vurguladığı aktarıldı.

Moskova ve Ankara arasında tüm alanlarda başarılı bir şekilde devam eden yapıcı iş birliğine işaret edilen açıklamada, iki ülke ve tüm Avrasya’nın çıkarları için bölgesel ve uluslararası meselelerde etkin iş birliğine devam edildiğinin altı çizildi.

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