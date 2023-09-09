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Dünya

Putin'den Fas Kralına taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 12:20 - Güncelleme:
Putin'den Fas Kralına taziye mesajı
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, mesajında ülkenin merkez bölgelerindeki yıkıcı depremin trajik sonuçları dolayısıyla taziyelerini iletti.

Putin, "Rusya, dost Fas halkının duygularını ve üzüntüsünü paylaşıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve destek sözlerimi, bu doğal afetten zarar gören herkese acil şifa dileklerimi iletiniz." ifadelerine yer verdi.

Fas'ta dün yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 632 kişi hayatını kaybetti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda kentte hissedilen depremde birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Ölümlerin olduğu şehirlerin arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua bulunuyor.

Ekipler, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

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