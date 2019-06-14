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Putin'den İdlib açıklaması: Geriye kalan terörist yuvalarının tamamıyla yok edilmesi birincil görevimiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de başta İdlib bölgesi olmak üzere varlığını koruyan terörist yuvalarının yok edilmesi gerektiğini söyleyip bunun 'birincil görevleri' olduğunu belirtti.

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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı nedeniyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Rusya lideri Putin, Suriye'deki duruma ilişkin olarak, "Şu anda birincil görev, Suriye'de geriye kalan terörist yuvalarının, hepsinden önce de İdlib'dekilerin tamamıyla yok edilmesini sağlamak" açıklamasını yaptı.
 
Büyük ölçüde Rusya'nın yardımı ile Suriye'deki terörist grupların militanlarının yıkıma uğradığı hatırlatmasını yapan Putin, bu sayede ülkenin büyük bir kısmının kontrolünün yeniden Şam'a geçtiğini söyledi.
 
Sputnik'in haberine göre, Rus lider ayrıca, uluslararası topluma da Suriye'ye yönelik insani yardımların miktarını artırma ve bu ülkenin ekonomik olarak yeniden yapılanmasına yardımcı olma çağrısı yaptı.
 
Putin'in söz konusu açıklamaları, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarından birisine saldıran El Nusra müttefiki militanların, Ankara'nın isteği ve verdiği koordinatlar doğrultusunda Rus jetleri tarafından vurulduğunun açıklanmasını izliyor.
 
Daha önceyse Rusya'nin girişimi ve Türkiye'nin arabuluculuğu ile İdlib'de tamamen ateşkes yapılması için anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Fakat buradaki grupların bazıları bu anlaşmaya uymayacaklarını söylemişti.

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