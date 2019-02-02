Putin Rusya'nın INF anlaşmasını askıya aldığını duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'yi ihlal ettiğini belirterek, ülkesinin de anlaşmayı askıya aldığını açıkladı.
- star.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndaki (INF) yükümlülüklerini askıya alıp, anlaşmadan çekilme sürecini başlattığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu.
ABD'nin INF anlaşmasını önceden beri ihlal ettiğini belirten Putin, ülkesinin de anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.
Putin, "Amerikalı ortaklar, anlaşmaya katılımlarını askıya aldıklarını açıkladılar. Biz de askıya alıyoruz" şeklinde konuştu.
Sputnik'te yer alan habere göre Moskova'nın, INF anlaşmasının masada kalması halinde müzakerelere ve tekliflere açık olduğunu belirten Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ise Rusya'nın görüşmeleri başlatan taraf olmayacağı talimatını verdi.
Rusya’nın süpersonik dahil olmak yeni füzeler üretmeye başlayacağını ilan eden Putin, Savunma Bakanlığı'nın bu konuda verdiği öneriyi kabul ettiğini ifade etti.
“ABD İÇİN ANLAŞMADA KALMANIN BİR ANLAMI KALMADI”
ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2018’de FOX News kanalına verdiği röportajda, nükleer savaş tehdidini azaltmak için Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan INF anlaşmasından, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini gerekçe göstererek çekileceğini açıklamıştı.
Trump’ın çekilme açıklamasından iki ay sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uymadığı sürece ABD’nin anlaşmaya bağlılığını 60 gün içinde askıya alacağını duyurmuş, “Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Verilen 60 günlük sürenin dün dolması üzerine Dışişleri Bakanlığı'nda basın mensuplarının karşısına çıkan Pompeo, ABD'nin INF'den tek taraflı olarak çekildiğini ve 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin sona ereceğini açıklamıştı.
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