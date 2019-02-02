Putin Rusya'nın INF anlaşmasını askıya aldığını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndaki (INF) yükümlülüklerini askıya alıp, anlaşmadan çekilme sürecini başlattığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu.

ABD'nin INF anlaşmasını önceden beri ihlal ettiğini belirten Putin, ülkesinin de anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.

Putin, "Amerikalı ortaklar, anlaşmaya katılımlarını askıya aldıklarını açıkladılar. Biz de askıya alıyoruz" şeklinde konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre Moskova'nın, INF anlaşmasının masada kalması halinde müzakerelere ve tekliflere açık olduğunu belirten Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ise Rusya'nın görüşmeleri başlatan taraf olmayacağı talimatını verdi.

Rusya’nın süpersonik dahil olmak yeni füzeler üretmeye başlayacağını ilan eden Putin, Savunma Bakanlığı'nın bu konuda verdiği öneriyi kabul ettiğini ifade etti.