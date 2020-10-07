Putin'den Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden şiddetli çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Putin, "Karabağ'daki şiddetli çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Rus lider, Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.
Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la sürekli temas halinde olduklarını aktardı.
Öte yandan Vladimir Putin bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü.
Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, iki lider Dağlık Karabağ'daki çatışmaları ele aldı.