Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak.

Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi.

Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

* Batı ülkemizi yok etmek istiyor, hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını destekliyoruz.

* Yalnızca yedekte bulunan ve silahlı kuvvetlerde görev yapan, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, silah altına alınacak.

* Askere çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel bir askeri harekat deneyimi dikkate alınarak, mutlaka ek askeri eğitimden geçecekler.

* Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız.

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.