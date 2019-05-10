Putin’den Kızıl Meydan’da gövde gösterisi! 

Kızıl Meydan’daki devasa askeri geçit törenine 13 binden fazla asker ve içlerinden bazıları yeni olmak üzere 132 adet askeri araç katıldı. Bu yıl geçit törenine Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev ile birlikte katılan Rusya lideri Vladimir Putin, terör ve ırkçılığa karşı ortak mücadele vurgusu yaptı. Nazileri yenilgiye uğratan Sovyet askerlerinin “Ölürüz ama teslim olmayız” dediğini hatırlatan Putin, “Hiçbir şeyi unutmadık ve Faşizme karşı elde edilen zaferde payı olan askerlerin kahramanlıklarını her zaman kutsal sayacağız. Rusya, terörizm ve neo-Nazizm’e karşı koymak isteyen herkesle iş birliğine açık” diye konuştu.