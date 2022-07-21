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Dünya

Putin'den kritik petrol görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile dünya petrol piyasasındaki durumu görüştü.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde ulaşılan dostluk düzeyi hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik bağların genişletilmesine vurgu yapılarak ikili iş birliğinin güncel konularının ele alındığı görüşmede, dünya petrol piyasasındaki durum müzakere edildi.

OPEC+ çerçevesinde daha fazla koordinasyonun öneminin vurgulandığı görüşmede, bu formata katılan ülkelerin küresel enerji piyasasında gerekli denge ve istikrarı korumak için yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmelerinden duyulan memnuniyet vurgulandı.

İran'ın başkenti Tahran'da 19 Temmuz'da yapılan Astana Formatı'nda Üçlü Zirve toplantısının sonuçları dikkate alınarak Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, temasların çeşitli düzeylerde devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

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