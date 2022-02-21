Putin'den kritik Ukrayna kararı: Luhansk ve Donetsk resmen tanındı

21 Şubat 2022 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 01:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.

Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalandı.

15 Şubat'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

ART ARDA TEPKİLER GELDİ

ABD

Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

AB

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının, Minsk anlaşmalarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.

İNGİLTERE

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı uluslararası hukukun ihlalidir

ALMANYA

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'yı kınadığını duyurdu. İNGİLTERE İngiliz Başbakan Johnson, Ukrayna'nın yanında olduğunu ve İngiltere'nin yardım teklifini Ukrayna'ya sunacağını açıklarken, İngiltere Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıması, Rusya'nın Minsk Anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor" dedi.

LETONYA

Letonya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini ülke olarak tanımasının hemen ardından Rusya'ya yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

YAPTIRIMLARLA KARŞILIK VERİLECEKTİR

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler. Açıklamada ayrıca ,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı. Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.