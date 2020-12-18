İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7311
  • EURO
    9,4712
  • ALTIN
    467.635
  • BIST100
    1399.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü
Dünya

Putin'den 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü

Navalni'yi zehirlediği iddialarıyla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü.' dedi.

DHA18 Aralık 2020 Cuma 08:50 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 08:50
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılsonu toplantısında Kremlin'in muhalefet lideri Navalni'yi zehirlediği iddialarıyla ilgili konuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD istihbarat teşkilatlarını iddiaları körüklemekle suçladı.

MUHALİF LİDER NAVALNİ'NİN ZEHİRLENME İDDİASI

Putin, basın toplantısında Almanya'da tıbbi tedavi gören Alexei Navalni için “Berlin'deki bir hastanede bulunan hasta ABD istihbarat kurumlarının desteğine sahip. Eğer öyleyse, bu ilginç bir gerçektir ve istihbarat kurumları ona göz kulak olmalıdır. Ama bu onu zehirlemek için bir sebep değil, neden birisi bunu yapsın” açıklamalarını yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.