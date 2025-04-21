İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2025 Pazartesi / 23 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2186
  • EURO
    44,1322
  • ALTIN
    4204.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den onay geldi! İran ile ortaklık anlaşması imzalandı
Dünya

Putin'den onay geldi! İran ile ortaklık anlaşması imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasayı imzaladı.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Putin'den onay geldi! İran ile ortaklık anlaşması imzalandı
ABONE OL

Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma onaylandı.

Bu anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda işbirliğini kapsıyor.

PUTİN'DEN İRAN İLE ORTAKLIK ANLAŞMASINA İMZA

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi, daha önce bu anlaşmayı onaylamıştı.

"RUSYA, İRAN'A ASKERİ DESTEK SAĞLAMAK ZORUNDA DEĞİL"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, anlaşmanın karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörmediğini belirterek, "Rusya, İran'a askeri destek sağlamak zorunda değil." ifadesini kullanmıştı.

  • Putin
  • İran Anlaşması
  • Stratejik Ortaklık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.