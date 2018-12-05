Putin: ABD INF'den çekilirse karşılık veririz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin ABD'nin Rusya'yı INF konusunda suçlaması ile ilgili sorularını cevapladı.

"ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi durumunda Rusya cevap vermek zorunda kalacak." diyen Putin, ABD'nin anlaşmadan çekilmek için karınını çoktan "sessizce" verdiğini ve bunun için bahane aradığını ileri sürdü.

Putin şöyle konuştu:

"Karar çoktan sessizce verilmişti. Bizim bunu fark etmeyeceğimizi düşündüler. Pentagon’un bütçesiyle füzeler geliştiriliyor. Fakat, bu açıklamanın kamuoyuna yapılmasından sonra bunlar ortaya çıkacak. Diğer adım olarak ise birilerini suçlamak gerekiyordu. Elbette Batı için en basit ve bilinen suçlu Rusya’dır"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Salı günü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından yaptığı basın toplantısında, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifdelerini kullanmıştı.

Bugün basının karşısına çıkan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Bu (suçlamalar) hafif tabirle söylemek gerekirse varsayımdır. Amerika'nın pozisyonunu onaylayan hiçbir kanıt bize sunulmadı" diyerek, Rusya'nın anlaşmaya uymadığı iddialarını reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında yaptığı açıklamada, Rusya-ABD arasında Soğuk Savaş döneminde imzalan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını açıklamış, ‘‘Rusya maalesef anlaşmaya uymadı. Bu nedenle anlaşmayı sonlandıracağız ve anlaşmadan çekileceğiz’’ diye konuşmuştu.