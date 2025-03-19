İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2025 Çarşamba / 20 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0155
  • EURO
    41,4722
  • ALTIN
    3707.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Putin'den Rus ordusu hakkında açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin Kursk bölgesindeki faaliyetlerinin detaylı şekilde soruşturulacağını belirterek, 'Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere.' dedi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 15:45 - Güncelleme:
Putin'den Rus ordusu hakkında açıklama
ABONE OL

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Başsavcıları Toplantısı'nda konuştu.

Rus yasalarına göre Kursk'taki Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlin terörist olarak tanımlandığına işaret eden Putin, "İşledikleri suçlar açığa çıkarılmalı, kayda geçirilmeli ve iyice araştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Putin, Kursk'taki duruma ilişkin olarak da "Son dönemde bir dizi hızlı, oldukça cüretkar ve etkili operasyon gerçekleştirdik. Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere." dedi.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

  • Vladimir Putin
  • Ukraynalı birlikler
  • Kursk savaşı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.