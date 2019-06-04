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Putin Rusya’daki Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yaşayan Müslümanları Ramazan Bayramı’ndan dolayı tebrik etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin tarafından yayınlanan bayram tebriğinde “Kutsal Ramazan Ayı’nın bitimiyle, Ramazan Bayramı inananları İslam’ın yüksek manevi ve ahlaki değerlerine, atalarının gelenek ve göreneklerine yönlendiriyor. İyiliğe, merhamete ve desteğe ihtiyacı olanlara destek ve yardıma teşvik ediyor” ifadeleri kullanıldı.
 
Müslüman kuruluşların Rusya’daki toplumsal yaşamın geliştirilmesine yönelik sunduğu katkılara dikkat çeken Putin şu sözlere yer verdi: “Büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum ki Müslüman kuruluşlar dinler ve halklar arası diyaloğun gelişmesine, Rusya halklarının birleşmesine kayda değer katkılar sunuyor. Daima kararlı bir şekilde dini hoşgörüsüzlük ve aşırıcılığa karşı çıkıyor. İlgili devlet kurumları arasındaki işbirliği artıyor, hayır ve eğitim amaçlı girişimlere büyük dikkat veriliyor.”
 
Rus lider, Rusya’daki Müslüman toplumunun ülke yaşamında aktif olarak var olmaya; faydalı faaliyetleri ile ülkenin paha biçilemez tarihsel, kültürel ve manevi mirasının korunmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

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