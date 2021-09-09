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Dünya

Putin'den sert çıkış: Afganistan'daki yeni krizin sebebi sizsiniz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki kriz nedeniyle ABD'yi suçlayarak, 'Afganistan'daki yeni krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD'nin sorumsuz girişimleridir. ABD'nin çekilmesinin ardından oluşan krizin bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği belirsiz.' dedi.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 16:34 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 16:36
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Putin, Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen 13. BRICS Ülkeleri Zirvesi'nde Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Küresel istikrarın son dönemde zarar gördüğüne dikkati çeken Putin, "Stratejik istikrarı oluşturan sistem gözle görülür bir şekilde bozuldu. Eski bölgesel çatışmalar sonlanmıyor, aynı zamanda yenilenen bir güçle tekrar alevleniyorlar." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede yeni bir krizin yaşandığına işaret eden Putin, "Afganistan'daki yeni krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD'nin sorumsuz girişimleridir. ABD'nin çekilmesinin ardından oluşan krizin bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği belirsiz." ifadelerini kullandı.

Putin, küresel düzende çok kutupluluğun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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