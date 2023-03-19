İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2023 Pazar / 27 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Putin'den sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

IHA19 Mart 2023 Pazar 10:01 - Güncelleme:
Putin'den sürpriz ziyaret
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'a bağlı Sivastopol bölgesinin ardından Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene şubat ayında başlayan savaştan bu yana Rus işgali altındaki bölgeleri ilk kez ziyaret eden Putin'in helikopterle Mariupol'e geldiği ifade edildi. Putin, cephe hattına en yakın olduğu yer olan Mariupol'de araçla gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Rus basınında yer alan haberlerde, Putin'in Rus ordusu tarafından inşa edilen yeni bir yerleşim bölgesi olan Nevsky semtinde bir aileyi evlerinde ziyaret ettiği belirtilerek, "Devlet Başkanı yat kulübü, tiyatro binası ve şehrin unutulmaz yerlerinin bulunduğu Mariupol sahil şeridini de inceledi" denildi.

Rusya, geçtiğimiz sene mayıs ayında şiddetli çatışmaların ardında Mariupol'ü ele geçirmiş, Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa (AGİT) Rusya'nın Mariupol'deki bir doğum hastanesini bombalamasını savaş suçu olarak nitelendirmişti.

  • Vladimir Putin
  • Rusya
  • Mariupol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.