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Dünya

Rusya'da Taliban'a yeşil ışık! Davet ettiler

Üst düze bir Rus diplomat, Taliban'ın Amerikan birliklerinin geri çekilmesinin ardından Afganistan'ın geleceği üzerine görüşmeler için Moskova'ya davet edildiğini doğruladı.

star.com.tr7 Ekim 2021 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:48
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke özel elçisi, Rusya'nın Afganistan'ın fiili yeni hükümetiyle diplomatik kanallar açma çabalarının bir parçası olarak Taliban temsilcilerini Moskova'da buluşmaya davet ettiğini doğruladı.

Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Departmanı'nın ikinci direktörü olarak da görev yapan Zamir Kabulov, Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte davetiyeyi doğruladı.

Temmuz ayında, Taliban'ın Kabil'i almasından sadece haftalar önce, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Ülkemizde Taliban hareketi yasaktır ve uluslararası terörist faaliyetlere karşı savaşma kararlılığını mümkün olan her şekilde yeniden teyit ediyoruz.' demişti.

Ancak Zharova, sözlerinin devamında, "Küçük ve önemli bir nüans var. Taliban hareketi Afganlar arası diyaloğun bir parçası.' ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın tüm taraflarla görüşmeler yaparak bu süreci savunmaya devam edeceğini de eklemişti.

star.com.tr

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