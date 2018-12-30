Putin’den Trump’a yeni yıl mektubu: Diyaloğa hazırız
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'a yolladığı mektupta Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a Noel ve yeni yıl tebriği için bir mektup gönderdi.
Reuters haber ajansının aktardığını göre Rusya’nın ABD ile diyaloğa hazır olduğunu belirten Putin, Rusya-ABD ilişkilerinin stratejik istikrar ve uluslararası güvenliğin sağlanmasının arkasındaki en önemli faktör olduğunu vurguladı. Putin ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil çok sayıda dünya liderinin yeni yılını kutladı.
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