Putin'den Erdoğan'a mesaj: Güçlendirmeye devam edeceğine eminim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya liderlerine hitaben kaleme aldığı yeni yıl mesajında Türkiye ile günbegün gelişmekte olan ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, atılan ortak adımların kararlılığına vurgu yaptı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Akkuyu nükleer enerji santralinin ilk faz inşaatı başladı ve Türk Akımı’nın boru döşeme işlemlerinin deniz kısmı tamamlandı.” denildi.

Gelecek vadeden yeni ikili iş birliği alanları üzerindeki taslak çalışmaların sürdüğünü belirten Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ortak çabayı vurgulayarak, “Moskova ve Ankara, Suriye’nin terörden arındırılması ve burada siyasi çözümün tesis edilmesi adına kararlı adımlarını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Avrasya’da tesis edilen barışın, güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesinin her iki ülke halklarının da çıkarına olacağını belirten Putin, ortak çalışmaların süreceğine olan inancını dile getirdi.

“Rusya diyaloğa açık”

Diğer dünya liderlerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’a da bir mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın diyaloğa açık olduğunu belirterek, “Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, stratejik istikrar ve uluslararası güvenlik alanlarının arkasındaki en önemli etkendir.” dedi.

Geniş bir yelpazede görüşülmesi gereken gündemler olduğunu hatırlatan Putin, Rusya’nın ABD ile kurulacak diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan’a yeni yıl mesajı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın yanı sıra 43 dünya liderine ve uluslararası birçok kuruluşa da yeni yıl mesajı gönderen Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan’ı es geçti.

Arjantin’de düzenlenen G20 Zirvesi’nde Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile samimi pozlar veren Putin’in neredeyse hiçbir dünya liderini es geçmediği bu mesajında Suudi Arabistan’ın adının geçmemesi dikkatleri çekti.

İşte Rusya Devlet Başkanı Putin’in tebrik mesajı gönderdiği liderler:

Abhazya Cumhuriyeti Başkanı Raul Khadjimba, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azarbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoly Bibilov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri, Brezilya’nın mevcut ve 1 Ocak’ta göreve başlayacak cumhurbaşkanları Michel Temer ile Jair Bolsonaro, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Seinmeier ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Monako Prensi II. Albert, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İspanya Kralı VI. Felipe ile İspanya Kraliçesi Letizia, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile İngiltere Başbakanı Theresa May, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Vietnam lideri Nguyen Phu Trong.