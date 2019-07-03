Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki Aleksandrovskiy salonunda bugün gerçekleştirilen törenle yeni 18 büyükelçinin güven mektuplarını alıyor.

Görevine 14 Ocak 2019’da başlayan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da büyükelçiler arasında bulunuyor.

Törende konuşan Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliği stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Kremlin’deki törende Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone, Brezilya, Etiyopya, Belarus, Nikaragua, Hırvatistan, Kırgızistan, Namibya, Moritanya, Afganistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Güney Kore, Costa Rica, Seyşeller, Botsvana büyükelçileri de güven mektubu sunuyor.

Güven mektubu töreni birkaç ayda bir gerçekleştiriliyor ve yeni büyükelçilerin Rusya’da resmen göreve başlamasını sembolize ediyor. Putin törende karşılama konuşmasını yaptıktan sonra büyükelçilerle bir kadeh şampanya eşliğinde kısa sohbetler ediyor. Rusya’da en son güven mektubu töreni Ekim 2018’de gerçekleştirilmişti. Rus lider bu yıl büyükelçilerin güven mektuplarını ilk kez kabul ediyor. (Sputnik)