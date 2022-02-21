21 Şubat 2022 Pazartesi 17:17 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:50

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin 'Güvenlik Konseyi' toplantısında konuştu.

Vladimir Putin, "Rusya her türlü çabayı gösteriyor" derken, "Rusya sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Güvenliğimiz için gereken koşulların sağlanmasını istiyoruz" diyen Rusya Devlet Başkanı, "Somut bir tehditle karşı karşıyayız" diye konuştu.

PUTİN-MACRON GÖRÜŞMESİ SABAHA KADAR SÜRDÜ

Müzakereler sürecinde Macron ile ayrıntılı görüştüğünü kaydeden Putin, "Dün gece sabah 02.00'ye kadar Fransa Cumhurbaşkanı ile konuştum. Bana ABD'nin pozisyonu değişti dedi. Ama ne değişti dediğimde cevap veremedi." dedi.

Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılması tartışmalarına yönelik ise "Bana Ukrayna'nın yarın NATO'ya kabul edilmeyeceği söylendi. Ukrayna'nın hazır olmadığını söylüyorlar. Benim de cevabım şu oldu: 'Taviz söz konusu değil. Bekleyip Ukrayna'yı hazırlamak istiyorsunuz. Ortada buluşmak zorundayız' dedim. Fransa cumhurbaşkanı ile sabah 2'ye kadar konuştuk. Amerikalıların pozisyonunun değiştiğini söyledi ama nasıl değiştiğini sorduğumda cevap veremedi," dedi.