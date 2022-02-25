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Dünya

Putin'den Ukrayna ordusuna 'darbe' çağrısı: Yönetimi indirin!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, 'İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız.' dedi.

IHA25 Şubat 2022 Cuma 17:59 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 18:51
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile Ukrayna'ya yaptıkları askeri operasyona dair toplantı yaptı. Rus ordusunun Ukrayna ordusu ile değil milliyetçi gruplarla çatıştığını savunan Putin, "Ukrayna'daki çatışmalar Ukrayna'nın düzenli birlikleriyle değil, milliyetçi gruplarla sürüyor. Ukrayna'daki neo-Naziler, Kiev ve Harkov'da füze sistemlerini büyük şehirlerin merkezine yerleştirerek teröristler gibi davranıyorlar. Halka karşı sivillerin yaşadığı bölgelerde ateş açılmasını sağlıyorlar. Sonrasında da Rusya'yı sivillere saldırdı diye suçluyorlar" dedi.

Sözlerinin devamında Ukrayna ordusuna seslenerek mevcut yönetime karşı darbe çağrısı ima eden Putin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerine bir defa daha sesleniyorum. Neo-Naziler ve Banderacıların çocuklarınızı, eşlerinizi, yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Gücü kendi elinize alın! Görünen o ki, Kiev'de oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu bağımlısı ve neo-Nazi'ye kıyasla, sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay olacak" ifadelerine yer verdi.

MİNSK'TE GÖRÜŞME TEKLİFİ

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