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Dünya

Putin'den ültimatom: Ya Rus olun ya terk edin!

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki Ukrayna vatandaşlarına ya göçmenlik statülerini yasallaştırmalarını ya da 10 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmelerini isteyen başkanlık kararnamesi yayınladı.

HABER MERKEZİ22 Mart 2025 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Putin'den ültimatom: Ya Rus olun ya terk edin!
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Rusya'da yayımlanan başkanlık kararnamesine göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki Ukrayna vatandaşlarına ya göçmenlik statülerini yasallaştırmalarını ya da 10 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmelerini emretti.

Kararnamenin, Rusya'nın 2022'de ilhak ettiği dört bölge olan Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya ile 2014'te ele geçirdiği Kırım'dan gelen Ukrayna pasaportu sahiplerine uygulanacağı tahmin ediliyor. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'e göre, Rus ordusu tarafından ele geçirilen bölgelerde yaşayan Ukrayna vatandaşlarına 3,5 milyon Rus pasaportu verildi.

EGEMENLİK İHLALİ

Ukrayna, Rusya'nın 'pasaportlandırma' işlemini yasadışı ve Ukrayna'nın egemenliğinin ağır bir ihlali olarak eleştirdi. Batılı hükümetler ve insan hakları grupları bu hareketi kınarken, AB de pasaportları geçerli seyahat belgesi olarak tanımıyor.

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