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Dünya

Putin'den ulusa sesleniş konuşması: Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, 'Batı, cini şişeden çıkardı. Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık.' dedi.

21 Şubat 2023 Salı 12:20 - Güncelleme:
Putin'den ulusa sesleniş konuşması: Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesi konuştu.

Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:

-Özel Askeri Operasyon görevlerine adım adım karar vereceğiz.

-Donbas problemini barışçıl yolla çözmek için mümkün olan her şeyi yaptık. Ancak Batı, farklı bir senaryo hazırladı.

-Kiev, askeri operasyon öncesinde Batı ile silah tedariki konusunda görüşmeler yaptı.

-Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık.

-Batı, cini şişeden çıkardı.

-Batı'nın hedefi sınırsız güç.

-Dünyada hiçbir ülkenin ABD'nin yurt dışında bulundurduğu kadar askeri yok.

-Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız.

-Ülkemizi savaş alanında yenmek imkansız.

-İnsanlarımızın çoğu, Donbass'ı savunmak için yaptıklarımızı destekledi. Rus halkına kararlılık ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum.

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