Putin'den ulusa sesleniş konuşması: Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesi konuştu.

Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:

-Özel Askeri Operasyon görevlerine adım adım karar vereceğiz.

-Donbas problemini barışçıl yolla çözmek için mümkün olan her şeyi yaptık. Ancak Batı, farklı bir senaryo hazırladı.

-Kiev, askeri operasyon öncesinde Batı ile silah tedariki konusunda görüşmeler yaptı.

-Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık.

-Batı, cini şişeden çıkardı.

-Batı'nın hedefi sınırsız güç.

-Dünyada hiçbir ülkenin ABD'nin yurt dışında bulundurduğu kadar askeri yok.

-Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız.

-Ülkemizi savaş alanında yenmek imkansız.

-İnsanlarımızın çoğu, Donbass'ı savunmak için yaptıklarımızı destekledi. Rus halkına kararlılık ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum.