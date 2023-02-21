Putin'den ulusa sesleniş konuşması: Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesi konuştu.
Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:
-Özel Askeri Operasyon görevlerine adım adım karar vereceğiz.
-Donbas problemini barışçıl yolla çözmek için mümkün olan her şeyi yaptık. Ancak Batı, farklı bir senaryo hazırladı.
-Kiev, askeri operasyon öncesinde Batı ile silah tedariki konusunda görüşmeler yaptı.
-Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık.
-Batı, cini şişeden çıkardı.
-Batı'nın hedefi sınırsız güç.
-Dünyada hiçbir ülkenin ABD'nin yurt dışında bulundurduğu kadar askeri yok.
-Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız.
-Ülkemizi savaş alanında yenmek imkansız.
-İnsanlarımızın çoğu, Donbass'ı savunmak için yaptıklarımızı destekledi. Rus halkına kararlılık ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum.